Одне "порожнє прання" усуне неприємний запах у пральній машині: що залити в барабан

Періодично прибирайте плісняву з ущільнювача в пральній машині, адже це одна з причин смороду

При тривалому використанні в пральній машині може виникнути неприємний запах. Проте з ним впорається одне "порожнє прання" із "секретним" інгредієнтом у барабані.

Щоб усунути сморід з пральної машини, скористайтеся ефективним лайфхаком з оцтом. Про це розповідає видання Express.

Звичайний столовий оцет часто використовується при прибиранні будинку. Допоможе цей інгредієнт і з проблемою неприємного запаху у пральній машині. Оцет стане чудовою альтернативою дорогим магазинним засобам.

Неприємний запах у пральній машині: як прибрати

Щоб використовувати екологічно чистий інгредієнт для очищення пральної машини, просто встановіть режим прання з найвищою температурою, він зазвичай найтриваліший. Додайте близько 950 мл оцту прямо в барабан, запустіть процес. Після завершення прання залиште дверцята машини відчиненими, щоб вони просушилися на повітрі.

Крім того, рекомендується протерти дверцята та гумові ущільнювачі приладу тим же оцтом і вологою ганчіркою. До слова, оцет додають і при пранні речей, всупереч поширеній думці, рідина не залишає різкого аромату на одязі.

Раніше "Телеграф" розповідав про часті помилки, які псують пральну машину. Якщо дотримуватись простих правил, то "помічниця" прослужить набагато довше.