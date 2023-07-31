Саморобна пастка заманить усіх мошок на кухні: вправний лайфхак

Позбутися небажаних мошок можна без магазинних спреїв-репелентів

У спекотну погоду всілякі комахи так і намагаються проникнути до будинку. Особливо страждає від атак плодових мушок, мошок і мух кухня, проте є спосіб залучити непроханих гостей у саморобну пастку.

Зробити приманку для плодових мушок легко власноруч. Про ефективний лайфхак розповіло видання Express.

Пастка для мошок своїми руками

У посуд налийте яблучний оцет і додайте краплю рідини для миття посуду. Накрийте тарілку харчовою плівкою, проколіть у ній кілька отворів. Комахи проникнуть усередину, почнуть тонути та загинуть. Бонус цього лайфхака в тому, що завдяки сильному запаху яблучного оцту мошки швидко потраплять у пастку, тож позбутися комах на кухні ви зможете лише за кілька годин.

Цукрова приманка для мух

Якщо яблучний оцет під рукою не знайшовся, то є проста, але ефективна альтернатива. Ключовий інгредієнт, який привабить мух, щось солодке, наприклад, мед, сироп або цукор.

Вам потрібно наповнити невелику скляну банку водою, додати одну чайну ложку цукру й поставити ємність на кухні. Як тільки мухи потрапили до банки, вилийте її та повторіть процес.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відвадити мух від житла допоможе сильний спрей. Для приготування репеленту потрібні лише підручні засоби.