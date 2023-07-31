Названо найкращу температуру при пранні: і мікроби вбиває, і енергію економить

Якщо включати гарячий цикл прання, витрачається більше світла

Температура прання — важливий критерій, який впливає і на якість очищення, і на кількість електроенергії, що споживається. Вибирати найгарячіший режим не варто, і ось чому.

Оптимальна температура при пранні – 30 градусів. Про це йдеться у матеріалі видання Express.

Так, сучасні пральні порошки ефективні за низьких температур, тому немає необхідності включати 40-60 і вище градусів (виняток становить очищення нижньої білизни або рушників). Часто порошки містять ферменти, що руйнують плями, проте висока температура прання може нівелювати дію цих компонентів.

Рекомендується встановлювати температуру прання на рівні 30 градусів. Перевага в тому, що це є енергоефективним рішенням. Прання за 30°С споживає на 38% менше енергії, ніж прання за 40°С. Проте завжди перевіряйте етикетку для догляду за одягом перед тим, як помістити річ у барабан пральної машини.

Щодо прання рушників, то в цьому випадку рекомендують вибирати 40 градусів на екрані машини. Так ви точно вб’єте всіх бактерій.

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