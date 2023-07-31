Позбутися неприємного запаху простіше простого: що треба знати про котячий лоток

Про що варто пам’ятати, при прибиранні лотка

Ті люди, у яких вдома живуть котики, розуміють, що якщо пухнастик привчений до лотка, то проблем із неприємним запахом у будинку буде набагато менше. Однак не варто забувати, що лоток теж потребує періодичного прибирання.

Як говориться в матеріалі Sante Plus, якщо про лоток на деякий час забути, то кішка швидше за все знайде собі нове місце, де буде творити свої брудні справи.

Тому існує багато хитрощів, які дозволять не переживати з цього приводу і зберегти свіжість у будинку.

Використання правильних засобів для очищення

Освіжити лоток може допомогти звичайна харчова сода, яка швидко поглинає неприємний запах з підстилки. Для цього просто насипте невелику кількість соди в чистий сухий лоток перед наповненням його наповнювачем.

Альтернативою може бути білий оцет, яким варто протерти поверхню лотка.

Регулярне прибирання

Прибирання варто робити регулярно. Послід необхідно прибирати щодня, а міняти підстилку рекомендується двічі на тиждень.

Форма та розташування лотка

Сам лоток повинен бути приблизно вдвічі довшим за дорослу кішку. Якщо ви вибрали критий лоток, то подбайте про те, щоб встановити всередині вугільний фільтр і міняти його раз на місяць.

Крім того, лоток рекомендується ставити в місці, що добре провітрюється, подалі від продуктів харчування і речей, які можуть налякати котика.

Властивості наповнювача

Деякі наповнювачі для котячих туалетів популярні завдяки своїм властивостям вбирати виділення. Вони містять добавки, які допомагають видалити неприємний запах, проте врахуйте, що їхній запах може не сподобатися вашому вихованцю.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як зробити так, щоб ваш кіт не псував свійські рослини.