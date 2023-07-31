Рушники стануть м’якими та пухнастими: дотримуйтесь цих правил

Багато залежить від методу сушіння рушників

Навіть нові рушники іноді стають жорсткими та колючими після кількох прань. Такі рушники некомфортні у використанні. І до того ж вони вбирають вологу набагато гірше ніж м’який і пухнастий текстиль. Уникнути цієї проблеми можна завдяки простим правилам прання та сушіння.

Щоб рушники тривалий час залишалися приємними на дотик, необхідне правильне дозування миючого засобу. Якщо використовувати занадто багато прального порошку, він осідатиме на поверхні рушників, якщо дуже мало — речі не випиратимуться. Тому дотримуйтесь золотої середини та рекомендацій виробників засобів для прання.

Не перевищуйте вказану межу ваги та не набивайте барабан пральної машини до країв. Регулярне чищення машинки також покращує результати прання.

Рушники ідеально сушити у сушильній машині. Річ у тім, що в процесі сушіння текстиль в машині буде обертатися, волокна не злипатимуться і в результаті рушник буде пухнастим і приємним на дотик.

Багато хто продовжує сушити рушники на свіжому повітрі. Якщо вони вільно гойдаються на вітрі на мотузці для білизни в саду або на балконі, волокна також залишаються пухнастими.

Також рекомендується добре струсити речі перед тим як повісити їх на мотузку або сушарку.

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