Найпростіший спосіб прогнати мух: з чого зробити пастку для комах

Впоратися з настирливими мухами можна навіть без магазинних спреїв-репелентів

У літні місяці загострюється проблема із комахами як у будинку, так і на вулиці. Не варто поспішати купувати репеленти-спреї для мух у магазині, адже можна прогнати шкідників за допомогою незвичайної приманки.

Щоб позбутися мух, спробуйте встановити саморобну пастку. Про ефективний лайфхак пише Mirror.

Пастка для мух своїми руками

Для виготовлення пастки для мух вам потрібна пляшка та яблучний оцет. Для цього відріжте верхню частину пластикової пляшки, додайте трохи яблучного оцту і помістіть шийку пляшки вниз, щоб вийшла вирва. Приманка привабить мух, але пастка їх знищить. Така саморобна споруда підходить для використання як у приміщенні, так і на вулиці.

Саморобна приманка для мух

Ви можете зробити приманку для комах і по-іншому. Другий спосіб передбачає використання додаткового інгредієнта — мийного для посуду. Так, потрібно наповнити миску на три чверті яблучним оцтом і додати краплю рідини для миття посуду. Важливо розмістити миску подалі від будь-яких ласощів на столі, щоб комахи не відволіклися від вашої пастки.

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