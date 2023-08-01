Брудні фіранки для душу знову сяятимуть: спритний спосіб очищення

Повернути чистоту душовим фіранкам простіше простого

У ванній кімнаті часто з’являється пліснява, грибок може покривати навіть фіранки для душу. Однак очистити шторку для ванної дуже просто за допомогою підручних засобів, а ось відбілювач краще не використовувати — залишає жовті плями.

Фіранки для душу сяятимуть від чистоти, якщо скористаються одним ефективним лайфхаком. Про це пише Express.

Виявилося, що фіранки для душу є однією з найбрудніших поверхонь у ванній кімнаті. Матеріал завжди залишається вологим, через що ризик цвілі зростає. До того ж, не всі домогосподарства регулярно очищають душові шторки.

Як очистити фіранки для душу без пральної машини:

Наповніть ванну або раковину теплою водою та помістіть туди фіранки. Насипте у воду чверть склянки харчової соди й трохи прального порошку. Перемішайте розчин, щоб вийшла піна. Виперіть фіранки. Прополощіть. Висушіть.

Знімати фіранки для душу та постійно чистити їх – трудомістке завдання. Однак є не менш ефективна альтернатива, для якої потрібно зробити саморобний спрей.

Наповніть пляшку з розпилювачем теплою водою та милом, видавіть у суміш половинку лимона. Розпиліть розчин безпосередньо на вологу або суху душову фіранку. Залишіть засіб на поверхні на 5-10 хвилин, а потім протріть губкою, промийте гарячою водою за допомогою душевої лійки. Провітріть ванну, щоб тканина точно висохла.

Раніше "Телеграф" розповідав про інший корисний лайфхак для ванної кімнати. За допомогою спеціальних засобів ви з легкістю очистите шви між плиткою.