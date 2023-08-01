Як позбутися неприємного запаху в шафі: допоможе копійчаний засіб

Засіб з аптеки позбавить проблеми з амбре з шафи

Навіть у найідеальніших господарок у шафі з одягом або домашнім текстилем з’являється затхлий запах. Найчастіше причиною появи смороду в шафі є висока вологість, відсутність хорошого провітрювання та погано висушені після прання речі. Запах затхлості в’їдається в одяг і його доводиться знову прати. Найпростіший засіб з аптеки розв'яже проблему зі смородом у шафі.

Для цього потрібно придбати перекис водню. Звільніть шафу від усіх речей. Змочіть ганчірку перекисом водню і ретельно протріть всі полиці та ящики у шафі. Потім дайте шафі добре просохнути зсередини та тільки після цього розкладіть всі речі на місця.

Щоб надалі уникнути проблеми з появою неприємного запаху в шафі, добре періть і просушуйте одяг, іноді залишайте відкритими дверцята шафи, щоб забезпечити хорошу циркуляцію повітря.

Крім того, в шафу можна покласти ароматизоване саше, активоване вугілля (яке вбиратиме неприємні запахи), або поставити банку з рисом і ефірною олією.

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