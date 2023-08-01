Без оцту й соди: лише один предмет миттєво прочистить засмічення в раковині

Витрачатись на сантехніка не потрібно, якщо використовувати для усунення засмічення один "секретний" інгредієнт

Раковини у ванних кімнатах і кухнях часто забиваються з різних причин, включаючи залишки їжі, жир, мийні засоби або волосся. Однак і без сантехніка можна легко та швидко прочистити каналізацію.

Щоб усунути засмічення у раковині, скористайтеся одним дієвим лайфхаком. Про це розповідає видання Express.

Для розблокування стоку знадобиться предмет домашнього вжитку – таблетка для посудомийної машини. Цей інгредієнт впорається із засміченням куди ефективніше ніж оцет та харчова сода, які для цього часто використовуються.

Щоб прочистити раковину, помістіть у зливний отвір одну таблетку для посудомийки. Потім залийте її кип’яченою водою, проте в міру теплою, оскільки занадто гаряча вода може пошкодити труби. Увімкніть воду і ви побачите, що вона витікатиме миттєво.

Варто додати, що таблетка для посудомийної машини не тільки розблокує стік, а й усуне неприємні запахи, які можуть виходити з раковини. Отже, цей лайфхак вирішить одразу дві проблеми: і забиту каналізацію, і сморід.

Раніше "Телеграф" розповідав, як прибрати неприємний запах у пральній машині. Всього одне "порожнє" прання забезпечить результат.