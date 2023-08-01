Навіщо потрібна петелька на сорочці позаду: несподіване пояснення

Як потрібно використовувати петлю на сорочці

Щодня ми користуємося безліччю речей та предметів із деталями, про справжнє призначення яких навіть не замислюємося. Так, далеко не всі замислюються про те, навіщо потрібна петелька на кросівках чи чоловічих сорочках.

Петелька на спинці є не на кожній чоловічій сорочці. Але якщо вона і пришита, то вважається декором і не використовується за прямим призначенням.

Але є кілька версій того, навіщо потрібна ця петелька.

Найочевидніша – петелька потрібна для того, щоб вішати сорочку. Вона не пришита з вивороту нібито через те, що так може натирати шию.

Ще одна версія — петля на сорочці залишилася з давніх-давен, коли носили накрохмалені знімні краватки та коміри. Петля допомагала тримати комірець або краватку, щоб вона не сповзала і тримала форму. У ті часи краватки більше нагадували сучасні шовкові хустки та шарфи.

І ще є романтична версія. Сорочки з петельками набули популярності серед американських студентів. При заняттях спортом було зручно вішати сорочку в роздягальні, щоб вона не пом’ялася. Але пізніше молоді люди почали зрізати їх на знак того, що їхнє серце зайняте, і вони мають кохану.

Раніше "Телеграф" розбирався, для чого потрібен додатковий отвір у кросівках.