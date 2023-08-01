Куди подіти олію після смаження: дорого заплатите за помилку
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Олія, що залишилося після приготування їжі, може повністю забити каналізаційні труби
Не можна просто виливати в кухонну раковину олію, що залишилася на сковорідці після смаження. Досвідчені господині наголошують, що це, як і інші неправильні дії в кухні, може стати великою помилкою і ціна за неї виявиться невиправдано високою.
Разом з Ukr.Media розповідаємо про безпечний спосіб позбутися залишків жиру.
Чому не можна виливати олію в раковину?
Новачки на кухні не звертають уваги на олію, що осідає на сковороді після смаження і, як так і треба, розпочинають мити посуд, виливаючи залишки в раковину.
Така поведінка може призвести до фатальних наслідків — якщо жир потрапить у труби, він може швидко повністю засмітити їх.
Щоб не платити гроші фахівцям з прочистки труб або щобільше, не міняти їх раніше за встановлений термін, потрібно правильно утилізувати жир, що залишився на посуді після приготування їжі.
Що робити з олією після смаження — простий спосіб уникнути заміни труб
Найпростіший спосіб зібрати залишки олії у сковороді – використовувати паперові рушники. Якщо залишилося зовсім небагато, зачекайте, поки вона повністю охолоне, потім витріть і викиньте серветки, що промокли, у відро для сміття. Якщо олії залишилося багато, слід скористатися ще одним методом.
Все, що вам потрібно — це харчова сода. Таким цікавим трюком поділився користувач TikTok. Він займає трохи часу і дозволяє позбутися залишків їжі набагато простіше:
- Коли олія повністю охолоне, насипте на неї кілька чайних ложок харчової соди.
- Порошок вбере жир, що значно полегшить його видалення зі сковороди.
- Насипавши порошок, зачекайте кілька хвилин.
Коли ви побачите, що в посуді зібралися грудочки, зіскребіть їх паперовим рушником або лопаткою. Викиньте залишки у відро для сміття і ще раз ретельно протріть сковороду, перш ніж вимити її. Таким чином до зливу не потрапить жодного грама олії.
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