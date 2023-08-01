Куди подіти олію після смаження: дорого заплатите за помилку

Олія, що залишилося після приготування їжі, може повністю забити каналізаційні труби

Не можна просто виливати в кухонну раковину олію, що залишилася на сковорідці після смаження. Досвідчені господині наголошують, що це, як і інші неправильні дії в кухні, може стати великою помилкою і ціна за неї виявиться невиправдано високою.

Разом з Ukr.Media розповідаємо про безпечний спосіб позбутися залишків жиру.

Чому не можна виливати олію в раковину?

Новачки на кухні не звертають уваги на олію, що осідає на сковороді після смаження і, як так і треба, розпочинають мити посуд, виливаючи залишки в раковину.

Така поведінка може призвести до фатальних наслідків — якщо жир потрапить у труби, він може швидко повністю засмітити їх.

Щоб не платити гроші фахівцям з прочистки труб або щобільше, не міняти їх раніше за встановлений термін, потрібно правильно утилізувати жир, що залишився на посуді після приготування їжі.

Що робити з олією після смаження — простий спосіб уникнути заміни труб

Найпростіший спосіб зібрати залишки олії у сковороді – використовувати паперові рушники. Якщо залишилося зовсім небагато, зачекайте, поки вона повністю охолоне, потім витріть і викиньте серветки, що промокли, у відро для сміття. Якщо олії залишилося багато, слід скористатися ще одним методом.

Все, що вам потрібно — це харчова сода. Таким цікавим трюком поділився користувач TikTok. Він займає трохи часу і дозволяє позбутися залишків їжі набагато простіше:

Коли олія повністю охолоне, насипте на неї кілька чайних ложок харчової соди.

Порошок вбере жир, що значно полегшить його видалення зі сковороди.

Насипавши порошок, зачекайте кілька хвилин.

Коли ви побачите, що в посуді зібралися грудочки, зіскребіть їх паперовим рушником або лопаткою. Викиньте залишки у відро для сміття і ще раз ретельно протріть сковороду, перш ніж вимити її. Таким чином до зливу не потрапить жодного грама олії.

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