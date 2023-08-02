Від іржі та накипу не залишиться і сліду: прості лайфхаки, як очистити чайник

Потрапляючи в організм, накип та іржа осідають усередині важливих органів

На різній техніці з часом утворюється накип, у тому числі і на чайнику, який ми використовуємо регулярно. І ці відкладення, якщо їх не позбавлятися, потім проникають у наш організм і шкодять здоров’ю.

У матеріалі "УНІАН" підказано кілька лайфхаків, як без "хімії" можна легко очистити чайник від забруднень. На допомогу прийдуть лише кілька народних засобів, які точно є у вас на кухні.

Як почистити чайник від накипу

Лимонна кислота

Візьміть 1/4 свіжого лимона або 1-2 чайні ложки лимонної кислоти, додайте в чайник, залийте 1 л води і закип’ятіть. Дочекайтеся, поки вода охолоне, вилийте її і кілька разів прополосніть під проточною водою.

Укус

Ще один копійчаний засіб, який позбавить вас від накипу. Просто розведіть 100 мл 9-відсоткового оцту в 1 літрі води. За бажанням можна додати ще крапельку миючого засобу для посуду, щоб позбавитися неприємного запаху. Далі перелийте розчин у чайник, поставте, щоб він закип’ятився, дочекайтеся повного остигання. Вимийте стінки чайника, потім закип’ятіть його з чистою водою, вилийте її і кілька разів просто прополощіть.

"Телеграф" писав раніше, як прибрати накип із праски. Господиням підказали простий, але працюючий метод.