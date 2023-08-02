Висипте пральний порошок в унітаз та розв'яжіть велику проблему: геніальний трюк

Цей трюк очищає, видаляє накип та ароматизує ваші туалети.

Туалети є розсадниками бактерій, тому їх потрібно регулярно чистити. Щоб ваші туалети завжди були чистими та доглянутими, скористайтеся цим простим та ефективним трюком.

Все, що вам потрібно зробити це використовувати повсякденний продукт, пише santeplus. Крім економії грошей коштом економії купівлі дорогих продуктів, цей трюк дозволяє чистити і надушувати туалети. І все, що потрібно — це пральний порошок

Як почистити унітаз пральним порошком

Щоб очистити унітаз швидко та ефективно, можна насипати в унітаз 2-3 столові ложки прального порошку. Залиште продукт на ніч, потім наступного дня почистьте унітаз щіткою для унітаза. Потім промийте унітаз і ваш унітаз буде чистим.

Для більшої ефективності розпиліть оцет на чашу та всі елементи унітазу (сидіння унітазу), залиште на кілька хвилин, потім змийте. Оцет видаляє сліди вапняного нальоту та дезінфікує туалети.

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