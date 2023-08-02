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Як відмити пляшку від зеленого нальоту: спосіб без хімії

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Зробити це дуже просто

Пластикові пляшки різних обсягів є майже в кожному будинку. У них дуже зручно зберігати запаси води. До того ж вони доступні та дешеві. Але в їхньому використанні є недолік.

Рано чи пізно доводиться зіткнутися з тим, що на стінках та на дні тари утворюється зелений осад. Дістатися його, щоб відмити, практично неможливо. На цей випадок є лайфхаки, які допоможуть впоратися із забрудненнями пластикової тари без особливих зусиль.

Як відмити бутиль в домашніх умовах

Сода та яєчна шкаралупа

Змішайте 5 літрів води із 250 г соди. Цієї кількості вистачить для того, щоб відмити 20-літрову пляшку для вод. Засипте подрібнену шкаралупу 20-30 яєць у бутиль і залийте рідиною. Залишіть на 3-4 години.

Після закінчення часу потрясіть тару. Збовтувати вміст потрібно доти, поки бруд і зелень не змиються. Після цього вилийте содовий розчин зі шкаралупою та промийте пляшку чистою водою.

Горох та вода

У пляшку потрібно засипати горох або інші бобові та залити водою з содою. Добре потрясіть її та промийте. Місткість буде чистою.

Кола та лимонна кислота

Кола зарекомендувала себе як відмінний миючий засіб. У пластикову пляшку об’ємом 20 літрів потрібно влити 1,5–2 літри газованого напою та додати 15–20 г лимонної кислоти. Посудину закривати в жодному разі не можна, інакше кришку зірве. Бутиль краще не тримати в руках і відійти на безпечну відстань. Через 10 хвилин, коли реакція закінчиться і піна перестає виділятись, отриману рідину необхідно злити, а тару прополоснути.

Перекис водню

Цей засіб з аптеки очистить та знезаразить тару. Для обробки 20-літрової ємності необхідно у 2 літрах води розвести 100 мл перекису водню. Влити рідину в ємність, закрити кришкою і залишити на 2-3 години. За цей час перекис водню вступить у реакцію та розчинить водорості, осад та бруд. Після закінчення часу бутиль потрібно кілька разів добре струсити та промити проточною водою.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно мити багаторазову пляшечку для води.

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#Пляшка #Миття #Лайфхак