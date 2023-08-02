Ваш туалет завжди буде чистим і свіжим: хитрощі покоївок, що дозволяють завжди підтримувати порядок

Декілька простих порад від покоївок

Часто навіть після збирання вашої ванної кімнати неприємні запахи не зникають. Пропонуємо ознайомитися з хитрістю від покоївок у готелях, яка дозволить вам покласти цьому кінець. Ванна та туалет будуть свіжими та чистими завжди.

Вам потрібно всього 3 інгредієнти, які ви обов’язково знайдете вдома, і ваш ефективний засіб готовий, пише портал santeplus. Цей лайфхак від покоївок змінить ваш підхід до роботи по дому.

Як швидко очистити туалет

Унітаз, безумовно, є одним з місць у ванній, найбільш схильних до скупчення плісняви і вапняного нальоту. Їх часто очищення є питанням гігієни, але не обов’язково використовувати хімічні речовини для їх дезінфекції.

Вам знадобиться:

1 літр прального порошку

1 ложка солі

3 ложки оцту

Помістіть порошок, сіль та оцет у миску. Добре перемішайте, поки порошок та сіль не розчиняться. Вилийте отриману суміш в унітаз. Ретельно вимийте унітаз зсередини туалетною щіткою та протріть губкою. Також почистьте резервуар для води та решту деталей.

"Телеграф" писав раніше, навіщо додавати в унітаз використаний чайний пакетик. Господиням підказали цікаву хитрість.