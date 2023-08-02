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Ваш туалет завжди буде чистим і свіжим: хитрощі покоївок, що дозволяють завжди підтримувати порядок

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Вам знадобляться лише підручні засоби
Вам знадобляться лише підручні засоби. Фото freepik.com

Декілька простих порад від покоївок

Часто навіть після збирання вашої ванної кімнати неприємні запахи не зникають. Пропонуємо ознайомитися з хитрістю від покоївок у готелях, яка дозволить вам покласти цьому кінець. Ванна та туалет будуть свіжими та чистими завжди.

Вам потрібно всього 3 інгредієнти, які ви обов’язково знайдете вдома, і ваш ефективний засіб готовий, пише портал santeplus. Цей лайфхак від покоївок змінить ваш підхід до роботи по дому.

Як швидко очистити туалет

Унітаз, безумовно, є одним з місць у ванній, найбільш схильних до скупчення плісняви і вапняного нальоту. Їх часто очищення є питанням гігієни, але не обов’язково використовувати хімічні речовини для їх дезінфекції.

Вам знадобиться:

  • 1 літр прального порошку
  • 1 ложка солі
  • 3 ложки оцту

Помістіть порошок, сіль та оцет у миску. Добре перемішайте, поки порошок та сіль не розчиняться. Вилийте отриману суміш в унітаз. Ретельно вимийте унітаз зсередини туалетною щіткою та протріть губкою. Також почистьте резервуар для води та решту деталей.

"Телеграф" писав раніше, навіщо додавати в унітаз використаний чайний пакетик. Господиням підказали цікаву хитрість.

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#Прибирання #Туалет #Лайфхак