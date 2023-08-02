Ваш туалет завжди буде чистим і свіжим: хитрощі покоївок, що дозволяють завжди підтримувати порядок
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Декілька простих порад від покоївок
Часто навіть після збирання вашої ванної кімнати неприємні запахи не зникають. Пропонуємо ознайомитися з хитрістю від покоївок у готелях, яка дозволить вам покласти цьому кінець. Ванна та туалет будуть свіжими та чистими завжди.
Вам потрібно всього 3 інгредієнти, які ви обов’язково знайдете вдома, і ваш ефективний засіб готовий, пише портал santeplus. Цей лайфхак від покоївок змінить ваш підхід до роботи по дому.
Як швидко очистити туалет
Унітаз, безумовно, є одним з місць у ванній, найбільш схильних до скупчення плісняви і вапняного нальоту. Їх часто очищення є питанням гігієни, але не обов’язково використовувати хімічні речовини для їх дезінфекції.
Вам знадобиться:
- 1 літр прального порошку
- 1 ложка солі
- 3 ложки оцту
Помістіть порошок, сіль та оцет у миску. Добре перемішайте, поки порошок та сіль не розчиняться. Вилийте отриману суміш в унітаз. Ретельно вимийте унітаз зсередини туалетною щіткою та протріть губкою. Також почистьте резервуар для води та решту деталей.
"Телеграф" писав раніше, навіщо додавати в унітаз використаний чайний пакетик. Господиням підказали цікаву хитрість.