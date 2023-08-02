Чим краще протирати телевізор під час прибирання: забудьте про один засіб

Перед очищенням краще вимкнути монітор

З часом на екрані монітора та телевізора накопичується пил, залишки їжі та інші забруднення. В результаті на дисплеї з’являється багато дрібних плям та розводів. Не всі знають про допустимі засоби прибирання домашньої техніки.

Бруд може завдати шкоди зору і зіпсувати загальне враження від перегляду улюбленого фільму або програми, пише pixelinform. Тому знати про допустимі та нерекомендовані засоби для очищення екрана необхідно кожному.

Чим можна і не можна протирати телевізор

Кращим варіантом буде спеціальний засіб для чищення, який зазвичай застосовується для просочення серветки. Також підходять серветки з мікрофібри або м’якої антистатичної тканини, попередньо змочені водою. Важливо добре віджати таку ганчірку, щоб уникнути попадання вологи всередину техніки. Під час очищення рекомендується вимкнути телевізор.

Для очищення екрана можна використовувати звичайну суху або вологу ганчірку, але це не видаляє слідів жиру або їжі. Важливо не використовувати засоби для миття скла, оскільки виробник не рекомендує застосовувати їх на екранах.

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