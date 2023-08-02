Бруд і пил не налипатимуть на вікна: чим їх протерти

Протріть скло цим засобом і воно ще довго залишатиметься чистим та блискучим

Вікна потребують миття кілька разів на рік. Цей процес дуже трудомісткий і хочеться якомога рідше до нього звертатися.

Щоб пил і бруд довго не осідали на поверхні чистого скла і воно ще довго залишалися сяючим, достатньо протерти його засобом з доступних інгредієнтів.

Для того, щоб мити вікна не частіше 1 разу на рік, важливо не просто помити вікна. Їх обов’язково потрібно обробити спеціальним засобом, який перешкоджатиме появі забруднень.

Вам знадобляться вода, кондиціонер для білизни та гліцерин. У ємність налийте 150 мл окропу, додайте 1 ст.л. гліцерину та 50 грамів кондиціонера. Добре перемішайте розчин, змочіть у ньому чисту губку чи ганчірку і протріть щойно вимиту скляну поверхню.

Кондиціонер для білизни відштовхуватиме пил, а гліцерин додасть ефекту сяйва вікнам. Завдяки цьому засобу вам доведеться надовго забути про миття вікон.

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