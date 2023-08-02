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Що робити, якщо батарейки сіли, а нових немає: хитрий лайфхак зі шматочком фольги

Автор
Юлія Тараненко
Дата публікації
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Автор
Пульт від телевізора може відмовити, коли на це зовсім не чекаєш Новина оновлена 02 серпня 2023, 18:17
Пульт від телевізора може відмовити, коли на це зовсім не чекаєш. Фото freepik.com

Простий трюк для порятунку ваших нервів

Фольгу застосовують не тільки на кухні для зберігання продуктів та інших цілей — вона може стати в пригоді, коли в затишних обставинах ви дивилися телевізор і раптово сіли батарейки в пульті. До речі, ніколи не мийте екран телевізора звичайною водою, про цей важливий нюанс знають не всі.

Як нагадує Ukr.Media, алюміній, з якого виробляється фольга, здатний відбивати та поглинати радіохвилі, а також проводити електрику. Ця властивість стає незамінною, коли в незручний момент відмовляє пульт від телевізора або інші подібні прилади, а батарейок потрібного розміру під рукою не виявилося.

У такій ситуації на допомогу прийде фольга, яка допоможе встановити в пульт та маленьку батарейку:

  • Зігніть маленький шматок фольги так, щоб він помістився у проміжок між батарейками та пультом.
  • Помістіть фольгу в поглиблення для батареї з боку пружин.
  • Переконайтеся, що конструкція фольги торкається металевих проводів пульта.
  • Вставте батарею в пульт дистанційного керування.

За допомогою цього трюку ви можете замінити "пальчикову" батарейку AA так званою "мізинчиковою" — AAA. Це дозволить позбутися проблеми до наступного візиту в магазин.

Раніше ми розповідали, чим краще протирати телевізор під час прибирання та як телевізор у спальні може зробити вас бідними.

Теги:
#Телевізор #Батарейка #Лайфхак #Корисне