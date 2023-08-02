Що робити, якщо батарейки сіли, а нових немає: хитрий лайфхак зі шматочком фольги

Простий трюк для порятунку ваших нервів

Фольгу застосовують не тільки на кухні для зберігання продуктів та інших цілей — вона може стати в пригоді, коли в затишних обставинах ви дивилися телевізор і раптово сіли батарейки в пульті. До речі, ніколи не мийте екран телевізора звичайною водою, про цей важливий нюанс знають не всі.

Як нагадує Ukr.Media, алюміній, з якого виробляється фольга, здатний відбивати та поглинати радіохвилі, а також проводити електрику. Ця властивість стає незамінною, коли в незручний момент відмовляє пульт від телевізора або інші подібні прилади, а батарейок потрібного розміру під рукою не виявилося.

У такій ситуації на допомогу прийде фольга, яка допоможе встановити в пульт та маленьку батарейку:

Зігніть маленький шматок фольги так, щоб він помістився у проміжок між батарейками та пультом.

Помістіть фольгу в поглиблення для батареї з боку пружин.

Переконайтеся, що конструкція фольги торкається металевих проводів пульта.

Вставте батарею в пульт дистанційного керування.

За допомогою цього трюку ви можете замінити "пальчикову" батарейку AA так званою "мізинчиковою" — AAA. Це дозволить позбутися проблеми до наступного візиту в магазин.

Раніше ми розповідали, чим краще протирати телевізор під час прибирання та як телевізор у спальні може зробити вас бідними.