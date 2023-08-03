Позбавляємося плям і жиру на шпалерах: допоможе всього один кухонний засіб

За потребою можна повторити процедуру кілька разів

На шпалерах, особливо якщо у вас є діти або домашні тварини, часто з’являються жирні плями, відбитки пальців та інші забруднення, які псують зовнішній вигляд приміщення. І якщо ремонт до найближчих планів не входить, тоді слід скористатися простим лайфхаком, за допомогою якого можна легко розв'язувати цю проблему.

У матеріалі House Digest господиням підказали, як можна позбутися забруднень на шпалерах, витративши при цьому мінімум зусиль та засобів. Достатньо лише одного продукту, який точно є у вас на кухні.

Як позбутися плям на шпалерах

Візьміть невелику місткість, додайте туди 1 столову ложку харчової соди та 1 чайну ложку води. Отриману суміш нанесіть на чисту губку та обережно протріть проблемну ділянку шпалер. Зачекайте 10-15 хвилин, залежно від того, наскільки сильне забруднення, а потім обережно видаліть суміш чистою тканиною або губкою.

Але можна скуштувати й інший рецепт. Візьміть 2 столові ложки соди й змішайте із 5 літрами води. Змочіть у розчині тканину та обережно протріть плями на шпалерах. Але тільки не сильно просочуйте тканину, щоб вона не пошкодила їхню поверхню. Щоб видалити особливо стійкий бруд, слід повторити процедуру кілька разів.

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