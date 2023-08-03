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Навіщо класти сіль у пральну машинку: хитрість, яка вирішує важливу проблему

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Крупна сіль розчиняє вапняні відкладення, залишки мила та бактерії
Крупна сіль розчиняє вапняні відкладення, залишки мила та бактерії. Фото santeplusmag.com

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Якщо ваша пральна машина завдає вам таких незручностей, як смердюча білизна після прання, не панікуйте і не поспішайте купувати нову техніку. У нас є рішення для вас, і воно, безумовно, набагато простіше, ніж ви уявляєте.

Перше, що варто пам’ятати, що регулярне чищення пральної машини – це ключ до підтримки її у хорошому стані. І крупнозерниста сіль відіграє в цьому процесі дуже важливу роль, пише santeplus. Розбираймось, чим вона корисна.

Навіщо класти велику сіль у пральну машину

Пральна машина з часом покривається різними залишками, брудом та пліснявою, тому що вода та мило застоюються і сприяють розвитку грибків та появі неприємного запаху. Але це легко очистити. Крупнозерниста сіль містить мінерали, здатні видаляти відклади вапна та накипу, що накопичуються всередині барабана і на гумових ущільненнях прання.

І це ще не все: завдяки її дезінфекційним властивостям усередині більше не розвиватимуться бактерії, чорні плями плісняви та неприємні запахи. Результат: продуктивність вашої пральної машини буде збережена, а термін її служби збільшено.

Отже, велика сіль — це простий і ефективний спосіб ретельно очистити пральну машину. Що потрібно зробити:

  1. Почніть з випорожнення барабана пральної машини.
  2. Насипте склянку великої солі всередину.
  3. Запустіть порожній цикл за 90°C. Висока температура ідеально підходить для позбавлення від бактерій та неприємних запахів.
  4. Потім проведіть вологою тканиною по внутрішніх стінках барабана, коли цикл прання завершиться.

Раніше "Телеграф" писав, навіщо в пральну машину класти білий рис. Він чудово вбирає вологу, тому завдяки йому вирішується одна з головних проблем пристрою.

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#Прибирання #Лайфхак #Пральна машина