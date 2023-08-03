Як правильно наливати олію на сковороду, щоб не загробити її: про це мало хто знає

Антипригарне покриття вимагає особливого догляду

Сучасну кухню важко уявити без сковороди із антипригарним покриттям. Спецпокриття запобігає підгоранню та прилипанню продуктів. Навіть якщо якийсь продукт підгорить під час приготування, посудину не доведеться довго відмивати. Але це станеться лише за умови правильної експлуатації сковороди.

Є кілька тонкощів, яких потрібно дотримуватись під час використання сковороди з антипригарним покриттям. Значення має навіть те, як наливати олію на поверхню.

Не занурюйте розжарену після приготування сковорідку в холодну воду. Різкий перепад температури негайно пошкодить антипригарне покриття.

Не ставте сковороду з блюдом у холодильник. Їжу краще перекласти для охолодження в іншу ємність.

Для миття посуду з антипригарним покриттям не можна використовувати порошкові засоби та жорсткі абразивні інструменти. Мити сковороди можна м’якою губкою або ганчіркою виключно рідкими засобами. Навіть жорсткий бік губки для миття може пошкодити покриття.

Під час приготування їжі на такій сковороді користуйтеся виключно дерев’яними або силіконовими лопатками.

Змащувати сковороду олією потрібно перед тим як ставити її на плиту і починати готування. Наносити масло потрібно за допомогою кондитерської кисті.

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