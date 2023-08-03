Як зберегти часник на довгий час: буде соковитим та смачним до наступного літа

Як правильно зберігати часник, щоб він не висихав

Часник використовують у кулінарії по всьому світу, він є цінним елементом для багатьох страв та соусів, що надає їм смаку та аромату. Також часник має низку цілющих властивостей. Щоб насолоджуватися свіжістю часнику та всіма корисними якостями, важливо навчитися його правильно зберігати – так само, як овочі та фрукти, часник потребує особливих умов.

Зібравши врожай, важливо провести правильне сортування, радить Ukr.Media.

Як зберігати часник після збирання врожаю — поради досвідчених городників

Рекомендується залишити найкращі екземпляри як посадковий матеріал для наступного року. Так ви зможете забезпечити собі новий урожай здорового та міцного часнику.

Основні правила:

Відберіть після збирання врожаю найкращі голівки для посадки на наступний рік.

Не видаляйте лусочки, що засохли, і не обривайте бадилля, щоб зберегти поживні речовини.

Уникайте вологих місць для зберігання, оптимальна температура – 12-15 градусів .

. Покладіть часник на дерев’яні настили або підвісьте в сухі місця, що добре провітрюються.

Часник після збирання врожаю необхідно дбайливо обробляти. Не варто прибирати з головок бруд, обриваючи або струшуючи його. Також не рекомендується відривати засохлі лусочки та бадилля — ще 4-6 тижнів поживні речовини надходитимуть з неї в головку. Крім того, із засохлим бадиллям часник можна сплести в коси, які підвішуються в місцях з гарною вентиляцією.

Підсохлий часник обробіть препаратом на основі сінної палички Bacillus subtilis (фітоспорин, фунгіцид та ін.). Це підвищить безпеку головок від псування.

Крім того, до псування можуть призвести хвороботворні грибки, які можуть утримуватися в голівці. Уникнути їх розвитку допоможуть фітонцидні рослини — наприклад, шавлія і м’ята, просто перекладіть головки цими висушеними рослинами.

Часник надзвичайно чутливий до вологи, тому важливо уникати його зберігання у місцях із високим рівнем вологості. Оптимальний варіант — зберігання у сухому та прохолодному місці з постійною температурою від 12 до 15 градусів.

Поміщайте викопаний і підсохлий часник у плетені кошики, сітки чи мішки. Пластикові контейнери не підійдуть, тому що вони не забезпечують необхідної вентиляції.

Регулярно перевіряйте збережений часник на наявність м’яких чи зіпсованих ділянок. Видаліть будь-які цвілеві або пошкоджені зубчики, щоб запобігти поширенню.

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