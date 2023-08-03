Сяючі дзеркала без розводів: розумний чайний лайфхак

Хитрий прийом, завдяки якому на вашому дзеркалі не буде плям

Все більше і більше людей прагнуть змінити свої принципи прибирання, відмовляючись від хімічних засобів на користь повністю натуральних та недорогих варіантів, що зменшують як відходи, так і шкідливі речовини. Для видалення вапняного нальоту, плям, відбілювання дедалі частіше використовують такі, здавалося б, зовсім непридатні продукти, як лимони, оцет та харчова сода.

Як пише портал housedigest, тепер ви можете додати до списку чай.

Як помити дзеркала без розлучень — несподіваний лайфхак

Чай є природним очисником завдяки своїй кислотності та вмісту таніну, причому чорний чай є найефективнішим сортом. Крім того, висушене чайне листя будь-якого сорту чудово вбирає запахи та залишає після прибирання свій натуральний приємний аромат.

Чай можна використовувати для чищення поверхонь, таких як дерев’яна підлога, але один дивовижний спосіб використовувати чай як мийний засіб – відполірувати брудні, запилені дзеркала.

Якщо повторно використовувати старі чайні пакетики, візьміть кілька для досягнення міцної концентрації.

Як помити дзеркала:

Заваріть чай і дайте йому охолонути. Коли він настоїться, перелийте чай у чисту порожню пляшку з розпилювачем. Розпорошіть холодний чай на дзеркала. Протріть поверхню паперовим рушником або серветкою з мікрофібри.

Чай розрядить частинки, що прилипли до дзеркала, і повністю їх усуне, залишивши яскравий блиск. Автор лайфхаку обіцяє, що дзеркальна поверхня виблискуватиме як нова і висохне без розводів.

Крім того, натуральний аромат чаю – це тонкий спосіб освіжити простір, не насичуючи його надто сильним запахом мийних засобів. Це дешева та проста відповідь на питання, як помити дзеркало народними засобами та зберегти свій будинок чистим за допомогою натурального засобу.

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