Як перевірити мед на натуральність: корисні лайфхаки

Підробку легко відрізнити від натурального меду біля прилавка

Наприкінці літа настає справжній медовий сезон. Прилавки на ринках та ярмарках ломляться від різноманітності золотистих баночок. Особливим попитом мед користується напередодні свята, яке називають Медовий Спас. І відразу активізуються шахраї, які видають підроблений продукт за натуральний.

Ненатуральний мед не має корисних властивостей і може стати причиною серйозних проблем. Тому важливо знати, як відрізнити натуральний мед від підробленого.

Консистенція меду має бути однорідною, більш рідкою для молодих ласощів і густою для "зимового" продукту. Як пише "Ваша пасіка", хороший продукт тягнеться з ложки довго рівним струмком. Спочатку він утворює на тарілці щільну краплю, яка поступово розпливається посудом.

Підроблений мед має запах карамелі, тоді як натуральний має ненав’язливий квітковий аромат.

Якщо є можливість зважити товар, необхідно зробити це. Вага 1 літра натурального меду складає 1400 г.

Також є ще кілька методів визначення натуральності меду за допомогою підручних засобів.

Сірник. Піднесіть вогонь близько до меду. Якщо він почне плавитися не відразу, можна говорити про натуральність продукту.

Йод. У склянці води розведіть кілька ложок меду. У посуді повинен з’явитися осад, а при додаванні 2-3 крапель йоду суміш не посиніє.

Папір. Крапельку меду нанесіть на папір. Якщо навколо солодощів утворюються мокрі плями – натуральний мед розвели водою.

Черствий хліб. Помістіть шматочок у ємність із ласощами. Натуральний продукт не розм’якшить випічку.

Оцет. У розведений у воді мед капніть трохи оцту. Підробка утворює піну, а натуральний мед не змінить свого вигляду.

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