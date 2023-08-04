Позбавитеся перегріву та "гальмування": як часто потрібно перевантажувати смартфон

Перезавантаження може бути необхідним з цілого ряду причин

Є приховані причини, через які смартфон починає "гальмувати" і в такому разі правильним рішенням буде його перезавантажити. Але цю дію, як виявилося, потрібно робити не тільки, коли з пристроєм починаються проблеми, а набагато частіше.

У матеріалі Meta розповіли, в яких ситуаціях необхідно перезавантажувати смартфон і яку користь вашому пристрою може принести дана функція. Не всі про це знають.

Чому потрібно часто перезавантажувати смартфон

Є цілий ряд причин, через які мобільний пристрій необхідно перезавантажувати, адже таким чином він закриває автоматично всі запущені програми й зупиняє всі процеси. Найчастіше така дія необхідна у випадках, коли телефон "завис" або користувача почало викидати з програм, а також коли є труднощі з функціоналом. Якщо гаджет почав працювати дуже некоректно, то можна зважитися і на кардинальніші заходи — скидання настройок до заводських.

За словами експертів, перезавантажувати смартфон слід не рідше ніж один раз на тиждень, після цього потрібно 2-5 хвилин дати гаджету відпочити, потім знову його включити. Така функція допоможе позбутися перегріву, "гальмування" системи, а також запобігатиме роботі енергомістких програм у фоновому режимі.

"Телеграф" писав раніше, які налаштування необхідно відключити на iPhone. Експерти розповіли, що це допоможе убезпечити особисті дані від злому.