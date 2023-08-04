Не всі про це знають: навіщо в морозильну камеру класти харчову фольгу

Такий лайфхак допоможе заощадити багато часу на прибиранні холодильника

Багато господарок постійно стикаються з проблемою намерзання льоду в морозильній камері, а це, у свою чергу, збільшує енерговитрати техніки та знижує ефективну роботу холодильника. Але не варто переживати, бо є легке розв'язання проблеми.

У матеріалі Sante Plus експерти поділилися лайфхаком, який допоможе запобігти намерзанню льоду в морозильній камері. Виявляється, достатньо використати популярний пакувальний матеріал, який знайдеться у кожного на кухні.

Навіщо в морозилку класти фольгу

Перш за все пристрій необхідно розморозити й ретельно помити, а потім вистелити порожню морозильну камеру алюмінієвою фольгою, щоб вона покривала її з усіх боків, у тому числі полиці та ящики. Після цього поставте всі продукти назад.

За словами експертів, таким чином можна заощадити багато часу і сил на прибиранні холодильника. Потрібно лише періодично замінювати алюмінієві листи на нові. Таким чином, видалення зайвого льоду стане простим і швидким завданням.

"Телеграф" писав раніше, що потрібно покласти в морозилку, щоб вона почала краще працювати. Експерти підказали спосіб, який дозволить заощадити вам гроші.