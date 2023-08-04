Навіщо залишати миску харчової соди в холодильнику: ця хитрість вирішує проблему, яка є у всіх

Завдяки своїм очищальним властивостям – сода дуже корисний у прибиранні продукт

Ви коли-небудь стикалися з неприємними запахами, коли відкривали холодильник? Логічно, що перше, що потрібно зробити, це виявити джерело запаху та усунути його, щоб "аромати" не проникли в інші продукти та зіпсували їх смак та аромат.

Другий крок – очистити холодильник рідиною для миття посуду або оцтом, щоб видалити бруд. Після цього вам потрібно "атакувати" неприємні запахи, і для цього немає нічого кращого, ніж харчова сода, відома своєю здатністю нейтралізувати і поглинати неприємні аромати, пише santeplus.

Перевагою цього продукту є усунення нюхових неприємностей простим та ефективним способом. Просто насипте три столові ложки харчової соди в миску та поставте її в холодильник. Поновлюйте порошок один або два рази на місяць для тривалого поглинального ефекту.

Ви також можете розвести харчову соду в невеликій кількості води, щоб очистити холодильник. Потім збризкайте оцтом і протріть губкою; ефект тільки посилиться завдяки здатності оцту усувати неприємні запахи.

"Телеграф" писав раніше, які продукти не можна зберігати у дверцятах холодильника. Хазяйкам слід узяти це на замітку.