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Більше ніякого запаху навіть у сильну спеку: як легко усунути його у взутті (відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Сморід із взуття більше не потурбує
Сморід із взуття більше не потурбує. Фото Freepik

"Смердюча" проблема особливо актуальна в спеку

Одна з найпоширеніших проблем — неприємний запах із взуття. Причини можуть бути різними: використання низькоякісних матеріалів при виготовленні взуття, неправильний спосіб носіння (наприклад, ходьба без шкарпеток). Також запах може виникати в активних людей, які сильно пітніють, а також через спекотну погоду.

Але цю проблему можна легко вирішити, і за допомогою недорогих засобів, зазначає австралійська блогерка Кароліна Макколі в TikTok.

Як позбутися неприємного запаху у взутті

Необхідно взяти старі капронові шкарпетки та трохи звичайної харчової соди. Всипте трохи соди в кожну шкарпетку. Добре зав’яжіть кожен створений мішечок і помістіть всередину взуття на кілька годин.

@carolina.mccauley How to deodorise your shoes 👟✨ #cleaningtips #homehacks #hacks #homehackswithcarolina ♬ Frozen sickmix - Sickickmusic

Ще одним ефективним засобом для позбавлення від неприємного запаху у взутті є газета. Після того як знімете взуття, засуньте в нього зім’яту газету. Папір поглине надмірну вологу та усуне неприємний запах. Щоб досягти найкращого результату, краще залишити газету у взутті на всю ніч.

Раніше ми писали, як відмити біле взуття. Також "Телеграф" розповідав, як повернути життя старого шкіряного взуття.

Теги:
#Взуття #Запахи #Сода #Харчова сода #Лайфхак