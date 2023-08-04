Більше ніякого запаху навіть у сильну спеку: як легко усунути його у взутті (відео)

"Смердюча" проблема особливо актуальна в спеку

Одна з найпоширеніших проблем — неприємний запах із взуття. Причини можуть бути різними: використання низькоякісних матеріалів при виготовленні взуття, неправильний спосіб носіння (наприклад, ходьба без шкарпеток). Також запах може виникати в активних людей, які сильно пітніють, а також через спекотну погоду.

Але цю проблему можна легко вирішити, і за допомогою недорогих засобів, зазначає австралійська блогерка Кароліна Макколі в TikTok.

Як позбутися неприємного запаху у взутті

Необхідно взяти старі капронові шкарпетки та трохи звичайної харчової соди. Всипте трохи соди в кожну шкарпетку. Добре зав’яжіть кожен створений мішечок і помістіть всередину взуття на кілька годин.

Ще одним ефективним засобом для позбавлення від неприємного запаху у взутті є газета. Після того як знімете взуття, засуньте в нього зім’яту газету. Папір поглине надмірну вологу та усуне неприємний запах. Щоб досягти найкращого результату, краще залишити газету у взутті на всю ніч.

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