Не поспішайте викидати: 5 ідей, що можна зробити із пробок від шампанського

Як перетворити коркову пробку на екологічно чистий корисний предмет

Коркові пробки можна застосовувати не тільки для закриття пляшок вина та шампанського. У домашніх умовах їх можна використовувати різними, часом найнесподіванішими способами, як і старі футболки.

Портал santeplusmag пропонує прості та оригінальні ідеї, що можна зробити із пробок від пляшок. Після того як ми відкоркували вино або шампанське, виникає рефлекс відправити пробку у відро для сміття. Не робіть цього! Корисно знати, як перетворити її на екологічно чистий корисний предмет.

Що можна зробити із пробок від винних пляшок

Свічки

Як і червоне вино, запалені свічки асоціюються із романтикою. Коли ви відкриваєте пляшку вина, не забудьте залишити пробку, щоб зробити свічку для романтичної вечері:

зануріть пробку в герметичну ємність, наповнену спиртом;

залиште на добу — коркова пробка вбере спирт і послужить розпалювачем;

коли пройде час, поставте пробку вертикально всередину вогнетривкого свічника і підпаліть на кінці запальничкою.

Корок горить дуже повільно і не виділяє токсичних випарів для людини чи навколишнього середовища. За умови, звичайно, що це коркова пробка, а не пластик!

Свічка з коркової пробки / Фото santeplus

Уловлювач запахів

Ще одна надзвичайно практична ідея – використовувати пробку для догляду за холодильником. Оскільки цей побутовий прилад, навіть якщо його правильно доглядати, може накопичувати бруд і запахи їжі.

Якщо ви помітили сильні та стійкі запахи всередині холодильника, розставте кілька пробок на різних полицях. Вони вберуть і усунуть усі неприємні запахи.

Дренаж для домашніх рослин

Ще один спосіб, як використовувати пробки від пляшок — це застосувати їх для догляду за рослинами у горщиках. Ви можете помістити кілька штук на дно кашпо чи горщика замість керамзиту, гальки чи гравію для аерації ґрунту.

Також можна покрити поверхню ґрунту в горщику корковими пробками як мульчу. Це захищає коріння рослини від холоду, вогкості та, як наслідок, плісняви.

Підставки

Корок – це цінний ресурс, який допоможе створити корисні предмети або прикраси для вашого інтер’єру. Наприклад, пробки можна використовувати для виготовлення підставок.

Треба просто розрізати їх на кілька частин однакового розміру та склеїти. Можна надати підставкам кольору, пофарбувавши верхівки пробок. Це оригінальний спосіб прикрасити свій обідній стіл та одночасно захистити його!

Вказівники місць для гостей

Ще один оригінальний трюк — використовувати пробки для позначення місця гостей під час сімейної вечері чи особливої події. Зробіть горизонтальний надріз на корковій пробці ножем. Залишається тільки вставити листок з ім’ям та прізвищем ваших гостей та розставити пробки на потрібних місцях.

Крім того, не всі знають, що після відкриття пляшки пробку можна поставити на місце знову! Все, що потрібно зробити, — це помістити її в окріп приблизно на десять хвилин. Тепло від води розм’якшить пробку і її легше буде повернути на місце.

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