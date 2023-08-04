Як позбутися пилу надовго: багато хто робить це неправильно

Лайфхаки, завдяки яким ефект від прибирання збережеться надовго

Іноді причина того, що в будинку не так чисто, як хотілося б, не в частоті прибирання, а в тому, як його проводять. Навіть при, здавалося б, елементарному витиранні пилу, багато хто припускається помилок. Використання неправильних інструментів або методів, пропуск місць, де накопичується пил, все це може звести нанівець навіть найзавзятіші зусилля з очищення.

Фахівець із прибирання Марла Мок розповіла про правила, яких варто дотримуватись під час прибирання.

Як правильно витирати пил

Порядок прибирання

Найкращий підхід при прибиранні кімнати — робити це зверху донизу. Це дозволяє бруду, який видаляється з вищих місць, падати на підлогу, де його можна зібрати пилососом. Також краще починати прибирання в кімнаті ліворуч від дверного отвору. Очищення зверху вниз і зліва направо забезпечить справжню ретельну роботу.

Інструменти

Для прибирання пилу рекомендують використовувати чисту тканину з мікрофібри, змочену водою з пульверизатора. Тканина має бути достатньо вологою, щоб збирати пил, не залишаючи слідів вологи.

При використанні спрею від пилу або поліролю потрібно наносити засіб на ганчірку, а не на поверхню.

Техніка прибирання

Ідеально зібрати пил зім’ятою ганчіркою неможливо. Якщо акуратно скласти ганчірку і тримати її рівною, нею буде легше керувати й вона забезпечить найкращу чистоту.

Слідкуйте за тим, щоб тканина торкалася поверхні, коли ви плавно проводите нею по кожному предмету меблів; потім обережно підніміть її, перш ніж перейти до наступної області. Не треба трусити тканиною.

Прибирання у неочевидних місцях

Під час прибирання насамперед видаляється пил, який знаходиться на видимих поверхнях — телевізорі, полиці, тумбах і т.д. Але в кутах кімнати, на світильниках, верхніх частинах дверних отворів пил залишається. Одвірки, вимикачі, плінтуси та освітлювальні прилади потрібно обов’язково очищати від пилу. Те саме стосується жалюзі та віконних рам.

Прибирання під великими меблями

По можливості під час прибирання потрібно відсувати велику побутову техніку та меблі, щоб точно позбутися пилу у всіх куточках кімнати.

Частота прибирання

Не потрібно щодня хапатися за ганчірку, щоб витерти пил. Але чіткий графік прибирання, яке включатиме прибирання пилу і миття підлоги, допоможе підтримувати чистоту в будинку.

Прання постільної білизни

Постільні речі можуть бути основним джерелом пилу в будинку. Зміна та прання постільної білизни раз на тиждень може допомогти запобігти цьому.

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