Неприємного запаху як не бувало: просто киньте дріжджі на ніч в унітаз

Що робити, якщо з унітазу смердить

Звідки неприємний запах у туалеті, пояснювати нікому не треба. І навіть використання дорогих ароматизованих спреїв десять разів поспіль не приносить порятунку надовго — через деякий час запах повертається. Є кілька хитрих хитрощів, які можуть допомогти утримувати туалет у чистоті та свіжості.

Але неприємний запах може триматися довго, оскільки в приміщенні немає вікон і ще довше, якщо воно погано провітрюється. Як зробити гарний запах у туалеті, радить портал santeplus.

Чим можна прибрати запах із туалету

Любителі прибирання рекомендують використовувати кубик пивних дріжджів, хоча мало хто чув про дезодорувальні властивості цього продукту. На додаток до використання на кухні або в косметиці виявляється, що пивні дріжджі також є ідеальним засобом для очищення туалетів.

Крім того, дріжджі не містять консервантів або корозійних речовин:

увечері розчиніть маленький кубик у склянці окропу;

коли ви отримаєте пухку консистенцію, вилийте її прямо в унітаз;

залиште на всю ніч або протягом мінімум 8 годин ;

; наступного дня змийте воду в унітазі.

Пакетик пивних дріжджів замість кубика даватиме такий самий ефект — ніяких неприємних запахів у повітрі. Вам потрібно лише помістити їх у миску, додавши маленьку ложку цукру. Залишіть на ніч і змийте туалет наступного ранку.

Раніше ми розповідали, які два інгредієнти очистять ваш унітаз краще, ніж відбілювач. Засіб зарекомендував себе протягом багатьох років.