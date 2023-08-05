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Не викидайте, навіть якщо засмерділось: чим протерти меблі до блиску

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Меблі знову будуть сяяти, як нові
Меблі знову будуть сяяти, як нові. Фото Freepik

Такий спосіб очищення від пилу давно використовують китаянки

Життя у Китаї може вразити навіть досвідченого туриста. Особливо варто звернути увагу на китайські звичаї, пов’язані з прибиранням. Наприклад, місцеві господині давно борються з неприємним запахом в унітазі чайними пакетиками. І це ще не всі побутові секрети Піднебесної.

Китаянки часто вдаються до "хімії", але більше віддають перевагу народним засобам. Вони успішно справляються з пилом на меблях за допомогою натуральних продуктів, зокрема зіпсованих, пише ukr.media.

Чим натерти меблі від пилу і для блиску

Використовуйте зіпсоване молоко. Кислота, що міститься в такому продукті, надає поверхні гарний блиск та рівний відтінок. Аналогічний ефект досягається при обробці лакованих поверхонь та мармуру. Після протирання склад з меблів ретельно змивають, щоб уникнути неприємних запахів. Це створює бажаний результат: меблі стають блискучими, а пил на них стає непомітним.

Раніше ми розповідали, чим варто протирати телевізор, щоб не пошкодити його. Також існує ще один спосіб китайських господинь прибрати пил у важкодоступних місцях.

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#Молоко #Пил #Лайфхак