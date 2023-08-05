Плями від сонцезахисного крему зникнуть без сліду: чим їх вивести

Позбутися плям не так вже й складно

Під пекуче сонце краще не виходити без сонцезахисного крему. Але під час його використання трапляються неприємності — засіб залишає жирні маслянисті плями на одязі та іноді на меблях і навіть на килимах.

Такі забруднення можна видалити досить легко. Але тільки в тому випадку, якщо узятись за прання якнайшвидше. Якщо з моменту попадання крему на одяг пройшло досить багато часу, доведеться попрацювати.

Як видалити плями від сонцезахисного крему з одягу

Перед тим як розпочинати видалення плями перевірте засіб для прання або розчин, що чистить, на непомітній ділянці, щоб переконатися, що він не знебарвлює тканину. Якщо на одязі з’явилася пляма від сонцезахисного крему, не намагайтесь негайно потерти її. Це тільки поглибить пляму в волокна тканини й ускладнить її видалення.

Використовуйте засіб для виведення плям для попереднього прання або краплю сильнодіючого рідкого миючого засобу.

Нанесіть засіб на пляму від сонцезахисного крему пальцями або щіткою з м’якою щетиною та залиште на 15 хвилин.

Додайте в пральну машину сильнодіючий миючий засіб і виперіть річ на найвищій температурі, вказаній на етикетці.

Якщо цей спосіб не допоміг, виперіть забруднений одяг за допомогою наявного у продажу засобу для видалення іржі, пише Thespruce.

Як видалити плями від сонцезахисного крему на килимі та оббивці

Використовуйте тупий ніж чи ложку, щоб зняти сонцезахисний крем із килима чи оббивки. Зробіть це якнайшвидше, щоб засіб не ввібрався в тканину. Не використовуйте тканину, щоб витерти сонцезахисний крем, це тільки проштовхне його глибше в волокна килима.

Змішайте розчин з однієї чайної ложки рідкого засобу для миття посуду з однією склянкою теплої води. Якщо у вас тверда вода, використовуйте замість неї дистильовану воду.

Змочіть білу тканину або щітку з м’якою щетиною в розчині для очищення і пройдіться по плямі.

Ретельно промийте ділянку чистою тканиною, змоченою у воді. Слідкуйте за тим, щоб не перезволожити оббивку, тому що це може призвести до появи цвілі.

Дайте килиму або оббивці висохнути на повітрі (бажано далеко від прямих сонячних променів), потім пропилососьте.

Якщо пляма на килимі або оббивці не була швидко оброблена і стала коричневою, змішайте одну столову ложку перекису водню з 2 столовими ложками води. Нанесіть розчин ватним тампоном або піпеткою та промокніть чистою тканиною. Не використовуйте цей метод на темних килимах, оскільки перекис водню може спричинити вицвітання.

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