Забудете, що це таке назавжди: хитрощі, як вигнати з дому тарганів

Найкращі методи знищення цих паразитів

Таргани — це набридлива і важко виводиться загроза спокою та гігієні вашого будинку. Тому, як тільки ви помітили у своїй оселі хоч одного цього шкідника, відразу ж озброюйтеся засобами проти них. На щастя, є кілька хитрощів з підручними матеріалами, що вам навіть не доведеться бігти до магазину за хімією.

Є ціла низка домашніх засобів, здатних знищити цих комах, пише santeplus. І великий плюс у тому, що більшість із них не шкідливі ні для дітей, ні для свійських тварин.

Як позбутися тарганів

Харчова сода

Це цінний повсякденний союзник у всьому. Змішайте трохи соди з цукром, щоб залучити тарганів солодощами, і як тільки цей порошок буде проковтнутий, нутрощі шкідників набухають і розширяться, що врешті-решт уб’є їх.

Борна кислота

Борна кислота — шлункова отрута, до якої таргани не мають стійкості. Змішайте продукт із рівними частинами цукру та води. Налийте розчин у відкриту банку, і поставте її там, де йдуть ці паразити. Як тільки таргани з’їдять суміш, їх буде знищено.

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