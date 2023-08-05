Буде як новий: найпростіший трюк, як видалити плями вапняного нальоту з унітаза

Не бійтеся використовувати натуральні та екологічні продукти для очищення туалетів

Через відсутність регулярного догляду на нашому унітазі з’являються плями вапна. Тому для їх усунення потрібне ретельне очищення. І багато хто вдається до звичайних мийних засобів, до складу яких входять хімічні речовини. Однак натуральні продукти не менш ефективні.

Ми пропонуємо вам використовувати найпростішу техніку, яка природно позбавить вас від вапняних плям, чорних відкладень та інших стійких забруднень в туалеті. Докладною інструкцією поділився портал santeplus.

Як видалити стійкі плями вапняного нальоту з унітаза

Щоб зробити новий унітаз, ми пропонуємо вам дотримуватися цих інструкцій.

Вам знадобляться такі інгредієнти:

вантуз

оцет

гумові рукавиці

чисті рушники

туалетна щітка

туалетний папір

Перш ніж почати, викачайте воду із чаші за допомогою вантуза, а потім спробуйте видалити всю воду, якщо вважаєте це за необхідне. Потім нанесіть оцет на дно унітазу, а потім на його стінки, щоб краще покрити важкі плями. Потім просочіть жменю туалетного паперу оцтом і ще раз протріть забруднені місця. Після цього залиште все на ніч, а вранці вичистіть усю чашу йоржиком для унітаза.

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