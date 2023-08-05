Як швидко позбутися неприємного запаху у взутті: допоможе дешевий засіб з аптеки

За допомогою одного засобу з аптеки взуття перестане смердіти

При виборі взуття в магазині покупці передусім намагаються вибрати зручну пару з якісних матеріалів. Але заздалегідь оцінити, чи виділятиме взуття неприємний запах – неможливо. Якщо вибір був невдалий, не поспішайте викидати смердючу пару. Адже є багато способів усунути неприємний запах, незалежно від причин його виникнення.

Одним із таких простих і дешевих способів поділилося видання Pvsli.

Чим прибрати неприємний запах у взутті

Найчастіше причиною неприємного запаху взуття є шкідливі мікроорганізми. Тому для розв'язання проблеми потрібно знищити шкідників. Допоможе у цьому розчин марганцівки (перманганату калію). Використовувати цю речовину потрібно з особливою обережністю. І не рекомендується застосовувати на білому взутті, тому що вона може пофарбувати його.

Для приготування розчину знадобиться 5-8 кристаликів марганцю та літр води. З’єднайте компоненти, змочіть ватяний диск отриманим розчином і протріть внутрішню частину взуття з неприємним запахом. Дайте парі просохнути та можна знову її взувати.

Раніше "Телеграф" писав про "сухий" метод боротьби з неприємним запахом у взутті.