Плита очиститься від жиру за пару хвилин: секрет хитрих домогосподарок

Швидкий та простий спосіб відмити плиту від липкого жиру

Приготування страв на маслі часто призводить до того, що вся поверхня плити залишається забризканою липкими краплями жиру, які згодом важко видалити без використання спеціальних засобів. Один зі способів очищення передбачає використання господарського мила.

Але деякі домогосподарки не витрачають час й сили на приготування розчинів для чищення, а користуються іншим методом.

Як відмити плиту від жиру за 2 хвилини

На забруднену поверхню плити потрібно нанести засіб для чищення. Це може бути засіб для миття посуду, покупна хімія або натуральний засіб для пічки.

Поверхню плити потрібно накрити харчовою плівкою (поверхня не повинна бути надто гарячою, щоб плівка не розплавилася) і подути на неї феном протягом 2 хвилин. Перед використанням фена переконайтеся, що плита вимкнена.

Вплив тепла на липкий шар бруду сприяє його розм’якшенню та легкому видаленню. Через пару хвилин плівку потрібно прибрати, зібрати бруд губкою і протерти плиту чистою ганчіркою.

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