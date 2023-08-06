Замість хімікатів – два підручні засоби: як швидко прибрати засмічення в раковині

Щоб прочистити каналізацію, необов’язково витрачатися на сантехніка

Засмічення у раковині — неприємна проблема, з якою періодично стикаються домогосподарства. Причиною забитого стоку можуть стати мийні засоби, волосся або залишки їжі, проте прочистити каналізацію можна без хімікатів.

Щоб прибрати засмічення в раковині, скористайтеся перевіреним лайфхаком із двома підручними засобами. Про це розповідає Express.

Так, для прочищення стоку в домашніх умовах потрібні харчова сода та оцет, які, ймовірно, знайдуться у вашому будинку. Ці недорогі продукти замінять агресивні магазинні хімікати.

Як прибрати засмічення в раковині

Щоб прочистити каналізацію, висипте півсклянки харчової соди в трубу, а потім відразу півсклянки дистильованого оцту. Почнеться реакція із шипінням, яка допоможе усунути закупорення.

Залишіть засоби на 20 хвилин, а потім вилийте чайник гарячої води в каналізацію, щоб змити засмічення. Однак використовуйте не окріп.

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