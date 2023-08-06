Унітаз стане білим: закиньте всередину цю "кашку"

Позбутися нальоту в унітазі можна без застосування хімії

Прибирання в санвузлі завжди проводиться з особливою старанністю. Справа не тільки в гігієні, а й у тому, що від зовнішнього вигляду сантехніки залежить те, як виглядає в цілому приміщення. Але згодом навіть у найдбайливіших господарів унітаз втрачає білизну, на ньому з’являється сірість і жовтизна.

Від нальоту в унітазі в хід йдуть найрізноманітніші засоби. А досягти чистоти насправді можна за допомогою найпростіших засобів, які є в кожному будинку.

Чим відмити унітаз від жовтизни

Щоб повернути унітазу первозданну білизну, знадобляться кальцинована сода і 9% оцет. Два цих компоненти потрібно змішати у пропорції 1 до 1 до стану кашки.

Отриманий засіб потрібно нанести на поверхню унітаза, залишити на 20 хвилин діяти, а потім змити.

Завдяки цій хитрості не треба довго відтирати сантехніку від бруду, але водночас повернути їй білизну.

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