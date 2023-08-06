За якої температури потрібно прати постіль: вб’єте всіх бактерій і пилових кліщів

Важлива не тільки частота прань простирадла, а й вибраний режим пральної машини

Одяг рекомендується прати за 30 градусів, щоб заощадити енергію. Тоді як постільна білизна потребує іншої температури.

Як часто потрібно прати постіль і який режим на пральній машині вибрати, розповідає матеріал Express.

Прати постільну білизну рекомендується раз на тиждень. Простирадла збирають велику кількість омертвілої шкіри, поту, масел, бруду та пилових кліщів. Влітку можна очищати ці речі ще частіше, адже потовиділення вночі зростає.

Щоб видалити з постільних речей мікроби, бактерії та пилові кліщі, необов’язково включати найвищу температуру на пральній машині. Ідеальна температура для прання постелі – 40 градусів.

Окрему увагу приділіть чистці наматрацника та ковдри. Щоб позбавитися від пилових кліщів, помістіть синтетичну або пір'яно-пухову ковдру або наматрацник у пральну машину на 60 градусів.

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