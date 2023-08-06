Не ігноруйте: чому важливо постійно оновлювати програми у смартфоні

Оновлення допоможуть телефону працювати краще

Якщо хочете, щоб телефон працював швидше, важливо дотримуватися певних правил, зокрема не можна ігнорувати сповіщення щодо оновлення програм та месенджерів, встановлених на вашому пристрої.

У матеріалі Prostomob розказано, що не можна пропускати оновлення, тому що такими діями ви насамперед шкодите своєму гаджету, адже він починає працювати повільніше.

Навіщо оновлювати програми у смартфоні

Забезпечення максимального захисту

Виробники щоразу працюють над тим, що покращити функції додатків, зокрема ті, що допомагають захистити смартфон від хакерів та вірусів. Зловмисники не зможуть вкрасти ваші особисті дані.

Підвищення продуктивності пристрою

Періодичні оновлення допомагають зберегти акумулятор та дозволяють смартфону працювати швидше. Також вони розв'язують проблеми, які не були помічені одразу після розробки програми.

Розширення функціональності додатків

Встановлення оновлень дозволяє користувачам скористатися новими функціями, доданими виробниками, яких раніше не було. Ви одразу відчуєте розширення функціональності.

"Телеграф" писав раніше, як часто потрібно перезавантажувати смартфон. Експерти дали кілька слушних порад.