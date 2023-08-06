Підготуйте два інгредієнти: як швидко позбутися засмічення в раковині

Необов’язково купувати дорогу "хімію"

Засмічення зливу — проблема, з якою, мабуть, стикалася кожна господиня. А забита раковина породжує неприємний запах з каналізаційних труб, тому зволікати з прочисткою в жодному разі не можна.

У матеріалі OBOZREVATEL розповіли, як за допомогою двох простих інгредієнтів, які точно знайдуться на кухні, впоратися з цією проблемою. Ви витратите мінімум зусиль та коштів.

Як прочистити засмічення в раковині

Візьміть одну чашку харчової соди й всипте в слив мийки або раковини, а потім додайте туди дві чашки оцту. Ці два засоби вступлять у реакцію та утворять піну, яка допоможе проштовхнути засмічення з труби та спростити стік води. Коли піна осяде, потрібно накрити злив ганчіркою або складеним у кілька разів кухонним рушником кухонним і залишити так на 10 хвилин.

Після цього потрібно зняти ганчірку та промити трубу великою кількістю гарячої води. Також можна провести ароматизацію зливу, щоб усунути будь-які сторонні запахи. Для цього вам знадобиться лимонний сік. Візьміть 1 лимон, розріжте навпіл і видавіть сік у слив.

"Телеграф" писав, як відполірувати раковину до блиску. Експерти кажуть, що допоможе лише один продукт.