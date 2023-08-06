Засор розсмокчеться за 30 хвилин: залийте в раковину розчин із копійчаних засобів

Потужний народний засіб прибере засмічення у рази швидше, ніж магазинний

Якщо раковина засмічена, можна спробувати усунути проблему без розбирання сифона, використовуючи народні методи. Ймовірно, всі необхідні компоненти для такого засобу вже є у вас дома.

Якщо у вас немає вантуза під рукою, ви все одно можете прочистити засмічення без нього. Для цього потрібно такі інгредієнти, як сода, лимонна кислота, будь-який рідкий засіб для миття посуду і зубна паста. Про це пише cpykami.

Як прибрати засмічення в раковині

Візьміть склянку і додайте 2 столові ложки соди і 20 г лимонної кислоти. Також покладіть по 1 столовій ложці засобу для миття посуду та зубної пасти. Залийте окропом і дайте час, щоб піна осіла. Потім вилийте суміш у раковину та залиште на пів години. Якщо засмічення занадто сильне, можна збільшити кількість інгредієнтів у 2-3 рази. Після цього просто пролийте гарячою водою, і засмічення буде усунено.

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