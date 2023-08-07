Навіщо треба ставити в духовку миску з водою: не всі господині це знають

Змішайте з водою один недорогий інгредієнт, щоб духовка знову була, як новенька

Якщо ви часто готуєте домашню їжу та використовуєте духову шафу, ймовірно, ви стикаєтеся з проблемою утворення жиру та нагару навіть при застосуванні спеціального паперу чи фольги.

Для того, щоб не доводилося ретельно очищати духовку після кожного використання, дотримуйтесь одного простого кроку. Таким чином, вам буде достатньо протерти її вологою ганчіркою, і духовка знову сяятиме чистотою, пише cpykami.

Як почистити духовку

Для чищення духовки слід змішати 100 мл 9% оцту з 1 л окропу в мисці. Потім помістіть миску в духовку, закрийте дверцята і залиште на 20 хвилин. Протягом цього часу жир та забруднення відпаряться, що дозволить легко видалити їх.

Після цього просто візьміть ганчірку, занурте її в охолоджений розчин із води та оцту, і протріть духовку до чистоти. Повторюйте цю процедуру після кожного використання духовки, щоб завжди підтримувати її в хорошому стані.

Раніше "Телеграф" писав, як очистити решітку духовки до блиску. Проста хитрість зі звичайним пакетом заощадить час та сили.