Міжплиткові шви будуть біліші за білий: просто натріть їх цим засобом

Відмінне рішення для миття плитки у ванній та кухні

З часом плитка на кухні та у ванній втрачає свій вигляд, а міжплиткові шви темніють. Позбутися забруднення буває дуже складно. Якщо покупний засіб не допоміг, не поспішайте використовувати радикальні методи й фарбувати простір між плиткою. Спробуйте відбілити шви розчином, який легко зробити самостійно.

Рецептом чудо-засобу поділилася блогер з ніком Harnaporada в Tik-Tok.

Чим відмити міжплиткові шви

Для приготування засобу знадобиться:

2 ст. л лимонної кислоти;

2 ст. л миючого засобу для посуду;

2 ст. л перекису водню.

Вилийте всі компоненти в одну ємність і добре перемішайте. Приготовлену суміш за допомогою щітки нанесіть на міжплиткові шви. Засіб слід залишити на поверхні на 15 хвилин. Потім змийте його змоченою в чистій воді ганчіркою.

Результат буде помітний відразу. Шви між плиткою стануть білими, як після ремонту.

Щоб шви надалі не темніли, хоч би раз на тиждень рекомендується збризкувати їх розбавленим водою оцтом. Звичайно, це не буде панацеєю від забруднень та потемніння, але так шви довше залишатимуться білими.

Раніше "Телеграф" розповідав, як позбутися стійких забруднень у туалеті.