Не слиньте пальці: як відкрити пакет чотирма гігієнічними способами

Неслухняні "майки" більше не зможуть чинити опір

Сьогодні українці, коли роблять покупки, використовують багаторазові екологічні сумки для впакування своїх товарів. Однак іноді трапляється так, що ви забуваєте ці сумки вдома, і вам доводиться обійтися поліетиленовими магазинними пакетами. Але відкривати їх швидко і без проблем не завжди виходить з першого разу.

Щоб наступного разу не викликати в черзі невдоволення нетерплячих покупців та касира, скористайтеся одним із чотирьох способів, завдяки якому ви зможете з легкістю та за секунди відкрити злощасний пакет, пише "Хочу". І перестаньте слинити пальці, це не гігієнічно!

Як швидко відкрити поліетиленовий пакет

Зволожте палець вологою серветкою. Покладіть пакет між долонями та потріть його. Після цього подуйте всередину, щоб остаточно розкрити його. Візьміть пакет за ручки з двох боків (пальці повинні бути поруч із краєм, де він відкривається) і потягніть у різні боки. При цьому з’являться два трикутники і ви зможете легко відкрити пакет. Просуньте палець у бічне заглиблення пакета, проведіть до ручки, розсуньте її, і пакет відкриється.

Раніше ми писали, як із великого ZIP-пакета зробити маленьких два. Для цього вам знадобиться газовий пальник.