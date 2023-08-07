Навіть не думайте мити ці чотири речі оцтом: засіб зіпсує техніку

Деякі побутові прилади заборонено очищати оцтом

Домогосподарства часто використовують оцет у побутових цілях, у тому числі для прочищення засмічення в раковині. Однак деякі поверхні та техніку в будинку мити цим дешевим засобом не можна.

Є чотири речі, які заборонено очищати оцтом, інакше завдасте їм шкоди. Про це пише видання Express.

Що не можна чистити оцтом:

Посудомийна машина. Оцет може пошкодити внутрішності приладу, особливо гумову прокладку.

Оцет може пошкодити внутрішності приладу, особливо гумову прокладку. Кухонні стільниці, фартухи та підлоги. Граніт, кварц і мармур оцет не очистить, а зіпсує. Те саме стосується дерев’яної підлоги й стільниць, оскільки дешевий засіб деформує дерево.

Пральна машина. Гумові компоненти машини можуть постраждати, та й у майбутньому чищення оцтом призведе до зносу техніки. Йдеться про регулярне використання засобу, якщо виконати одне-два "порожні прання" з оцтом, жодних проблем не виникне.

Гумові компоненти машини можуть постраждати, та й у майбутньому чищення оцтом призведе до зносу техніки. Йдеться про регулярне використання засобу, якщо виконати одне-два "порожні прання" з оцтом, жодних проблем не виникне. Посуд з нержавіючої сталі та чавуну. Оцет у чистому вигляді небезпечний для таких матеріалів. Слід розбавити невелику кількість оцту водою, щоб протерти будь-яку поверхню із нержавіючої сталі. І найважливіше: після промити ділянку чистою водою, щоб видалити надлишки кислоти.

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