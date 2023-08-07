Як зрозуміти, що барабан пральної машини перевантажений: спритний лайфхак

Переповнена пральна машина працює гірше та не очищає речі

Одна з частих помилок, що допускається під час прання, перевантаження барабана. Є простий спосіб зрозуміти, що речей усередині приладу забагато.

Перед запуском прання скористайтеся так званим правилом однієї руки. Про це пише Express.

Якщо заповнити пральну машину занадто великою кількістю білизни, ефективність очищення знизиться. Речі можуть залишитися мильними, з’явиться неприємний запах або навіть ушкодження внаслідок надмірного тертя. Одяг має вільно переміщатися у барабані під час прання.

Скільки речей можна класти в барабан пральної машини? У цьому допоможе просте "правило однієї руки", яке звучить так: "Якщо ви не можете засунути руку в барабан, значить, він перевантажений і для ефективного прання необхідно прибрати частину білизни". Спробуйте залишати зазор шириною з долоню у верхній частині барабана пральної машини.

Раніше "Телеграф" розповідав, що важливо обирати правильний температурний режим прання. Постільна білизна найкраще очищається за певного градусу. А ще ми розповідали, яку температуру встановити на приладі, щоби заощадити енергію при пранні.