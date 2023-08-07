Гумка для грошей у ванній позбавить популярної проблеми: що потрібно зробити

Забитий слив — поширена домашня проблема, яку можна вирішити за допомогою гумки

Багатьом знайома ситуація, коли вода в душі погано чи зовсім не зливається. Часто причиною проблеми із забитим зливом є волосся, яке забруднює сантехніку.

Існує безліч способів і засобів, щоб прочистити забитий злив. Але краще запобігати виникненню цієї проблеми. Допоможе у цьому проста канцелярська гумка.

Як боротися із забитими трубами за допомогою гумки для грошей

Канцелярську гумку можна використовувати замість спеціалізованої сіточки, яка затримує сміття. Гумку потрібно покласти в злив. Вона буде затримувати волосся і воно не потраплятиме у труби й не забиватиме їх. Після прийняття душу або миття голови гумка забирається зі зливу разом з волоссям.

Перевага використання гумки для грошей замість сіточки у тому, що її не потрібно мити. Копійчаний предмет можна відразу ж викинути у відро після використання. До того ж завдяки гумці не потрібно контактувати з мокрим волоссям та іншим сміттям у зливі.

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