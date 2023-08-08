Як позбавитися плям дезодоранту на одязі: простий спосіб, який працює на 100%

Засіб з аптеки допоможе швидко та ефективно видалити плями

Тим, хто користується дезодорантом, доводиться мати справу з неприємною проблемою. Сліди антиперспіранта залишаються на одязі й простим порошком вивести їх практично неможливо. Використовувати оцет або перекис водню в цьому випадку не можна, щоб не зіпсувати річ.

Виручить ефективний аптечний засіб, завдяки якому вдасться видалити забруднення і при цьому не доведеться витрачати гроші на дорогий засіб для виведення плям.

Як позбутися слідів дезодоранту на одязі

Для того, щоб легко і швидко вивести білі сліди з тканини, потрібно взяти з домашньої аптечки аспірин.

2-3 таблетки аспірину подрібніть будь-яким зручним для вас способом. Отриманий порошок залийте невеликою кількістю теплої води та ретельно перемішайте. Отриману пасту за допомогою щітки або пальцями утріть у забруднену частину футболки, сорочки або кофти та залиште на пару годин. Виперіть річ із порошком як завжди.

Всі плями від дезодоранту зникнуть, ніби їх і не було на вашому одязі.

Як повідомляв раніше "Телеграф", для надання приємного аромату речам досвідчені господині використовують оцет.