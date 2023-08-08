Як позбавитися плям дезодоранту на одязі: простий спосіб, який працює на 100%
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Засіб з аптеки допоможе швидко та ефективно видалити плями
Тим, хто користується дезодорантом, доводиться мати справу з неприємною проблемою. Сліди антиперспіранта залишаються на одязі й простим порошком вивести їх практично неможливо. Використовувати оцет або перекис водню в цьому випадку не можна, щоб не зіпсувати річ.
Виручить ефективний аптечний засіб, завдяки якому вдасться видалити забруднення і при цьому не доведеться витрачати гроші на дорогий засіб для виведення плям.
Як позбутися слідів дезодоранту на одязі
Для того, щоб легко і швидко вивести білі сліди з тканини, потрібно взяти з домашньої аптечки аспірин.
- 2-3 таблетки аспірину подрібніть будь-яким зручним для вас способом. Отриманий порошок залийте невеликою кількістю теплої води та ретельно перемішайте.
- Отриману пасту за допомогою щітки або пальцями утріть у забруднену частину футболки, сорочки або кофти та залиште на пару годин.
- Виперіть річ із порошком як завжди.
Всі плями від дезодоранту зникнуть, ніби їх і не було на вашому одязі.
Як повідомляв раніше "Телеграф", для надання приємного аромату речам досвідчені господині використовують оцет.